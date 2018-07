Maroc: un témoin oculaire raconte le meurtre de Fès (VIDEO)

Mardi dernier, le quartier Hay Lamsalla, à Fès a été secoué par le meurtre d’un jeune homme qui s’apprêtait à convoler en justes noces dans les prochains jours. Plusieurs versions ont circulé sur le mobile de ce crime et les circonstances qui l’entourent.

Le Site info s’est rendu sur les lieux de ce drame, Hay Lamsalla à Bab Ftouh, où Fayçal, 28 ans, a été mortellement blessé par une femme prétendant qu’il l’avait violée chez elle. Alors que les voisins et les riverains étaient fortement choqués devant la scène du jeune homme, gisant dans son sang, la mise en cause criait que dans le cas où il ne trépasserait pas, elle lui assénerait d’autres coups pour l’achever.

Quelques instants avant le crime, Fayçal s’était rendu chez le tailleur près de chez lui pour récupérer ses vêtements traditionnels flambant neuf. Et pendant leur discussion, une femme est entrée, une arme blanche à la main, et a asséné plusieurs coups de couteau au jeune homme, tout en hurlant:”Il m’a tuée avant que je ne le tue”.

Le tailleur affirme que même grièvement blessé, le jeune homme a tenté de fuir pour tomber non loin de la boutique. Il a réussi tout de même à se relever quand la femme menaçait de l’égorger, couru vers son domicile, mais est retombé dans une ruelle tout près.

S’agit-il d’un crime passionnel où amour et jalousie ont conduit au meurtre? Pourtant , d’après les déclarations recueillies sur place par Le Site info, il semblerait qu’aucune relation n’existait entre la victime et la mise en cause et les voisins du jeune homme assurent qu’ils ne les auraient jamais vus ensemble.

D’autres personnes affirment que la femme ne connaissait point la victime et qu’elle l’a confondu avec un autre homme avec lequel elle entretenait des relations amoureuses. De même qu’elles assurent que la mise en cause ne souffre d’aucun trouble psychique.

Le jeune Fayçal aurait-il été alors la malheureuse victime d’une terrible méprise due à une ressemblance physique? Difficile à croire!

L.A.

Reportage: le circuit « très spécial » du poisson au Maroc