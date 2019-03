Maroc: un taximan perd la vie dans des circonstances mystérieuses

Une nouvelle affaire secoue la ville de Tiznit. Un homme a été retrouvé sans vie gisant dans une mare de sang, mardi dernier, à son domicile.

La victime est un chauffeur de taxi âgé de 58 ans, indique une source bien informée à Le Site info. Et d’ajouter que plusieurs indices laissent penser que l’individu a été agressé à l’arme blanche, car son corps portait des traces de violence.

Aussitôt alertés, les éléments de la police se sont rendus sur les lieux du drame et le corps de la victime a été évacué à la morgue pour autopsie. Décès naturel, accidentel ou meurtre… Les autorités travaillent d’arrache-pied sur l’affaire pour déceler les causes et les circonstances exactes de cette mort.

N.K.