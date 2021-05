Maroc: un « OVNI » sur nos têtes! Explications exclusives d’un astronome

Dans la nuit du lundi 17 mai, les réseaux sociaux ont largement publié et partagé de nombreuses photos d’un corps étranger survolant le ciel marocain, dans plusieurs villes du Royaume. Et les témoins oculaires y sont allés de leurs suppositions sur cet objet volant non identifié.

Le Site info s’est alors adressé à une source fiable et professionnelle pour en savoir davantage sur ce phénomène. Il s’agit du directeur de l’Observatoire de l’Oukaimden. Et Zouhair Benkhaldoun a bien voulu éclairer nos lanternes et celles de nos fidèles lecteurs en révélant que l’Observatoire de l’Oukaimden a également pris de nombreuses photos de ce phénomène céleste et que les recherches vont bon train pour savoir de quoi il s’agit au juste. Plusieurs scénarios sont envisageables, a-t-il ajouté, mais le plus plausible reste que ce sont les restes d’un satellite dont la mission s’est achevée.

Le directeur de l’Observatoire de l’Oukaimden a aussi confirmé que ce corps étranger dans le ciel marocain a été aperçu au dessus de plusieurs villes, telles que Marrakech, Casablanca et El Jadida, de façon nette. Et il est fort possible qu’il amerrisse quelque part. Ceci, car aucune explosion n’a été entendu nulle part au Maroc, a précisé Zouhair Benkhaldoun.

L.A.