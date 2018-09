Maroc: un nouveau scandale secoue le ministère de la Santé

Le rapport a noté que le responsable administratif n’informait pas la délégation de la santé de manière hebdomadaire de l’absence de patients aux séances d’hémodialyse. En l’absence de suivi, l’agent fraudeur émettait des factures fictives de séances non tenues à cause de l’absence ou même le décès des patients. D’autres factures auraient été émises les dimanches ou les jours fériés, note le rapport de la Cours des comptes.

