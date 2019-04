Maroc: un mort et une dizaine de blessés dans un accident

Un terrible drame vient de secouer la région du Moyen Atlas. Jeudi soir, un véhicule s’est renversé aux environs de Midelt, indique une source bien informée à Le Site info.

Une personne, âgée d’une cinquantaine d’années a perdu la vie, tandis que 10 autres ont été grièvement blessées. Les victimes étaient en route vers le souk hebdomadaire de la région, précise notre source.

Aussitôt alertés, les gendarmes, ainsi que les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux. Le corps de l’individu décédé a été évacué à la morgue et les blessés ont été transférés à l’hôpital le plus proche. Une enquête a été ouverte pour déceler les causes et le circonstances exactes du drame.

K.B.