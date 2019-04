Maroc: un mort et plusieurs blessés dans le renversement d’un pick up

Un terrible accident a eu lieu dans les premières heures de ce lundi 8 avril à Taroudant. Un pick up transportant des ouvrières agricoles s’est renversé entre Oulad Tayma et la commune de Koudya. Selon une source de Le Site info, une femme est décédée et plusieurs autres ont été grièvement blessées.

Et d’ajouter que le chauffeur du pick up, qui transportait 16 ouvrières, a perdu le contrôle du volant, ce qui a causé l’accident.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants de cet accident qui a semé la panique dans la région. Les blessées, de leur côté, ont été évacuées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

K.Z.