Maroc: un médecin violemment agressé par un individu

Un médecin exerçant dans un centre sanitaire dans la commune de Zoumi, à Ouazzane, a été victime d’une terrible agression de la part d’un individu originaire de la région.

Le coupable n’est autre que le fils de l’agent de sécurité du centre. Le contrat de travail de ce dernier est arrivé à terme et continue pourtant à travailler et à occuper une salle du centre. Lorsque le médecin est intervenu et a demandé à l’agent de sécurité de quitter les lieux, le fils de ce dernier, en colère, l’a tabassé, insulté et humilié en présence de plusieurs personnes.

La victime a été grièvement blessée au visage et a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie royale. Une enquête a ainsi été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et mettre la main sur le coupable.

M.A.S.