Maroc: un lycée passe à l’enseignement à distance

Un cas confirmé de coronavirus a été détecté parmi les élèves du lycée qualifiant Moulay Rachid, à la ville de Mechra Bel Ksiri, au courant de cette semaine.

La direction générale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, de Sidi Kacem, a alors décidé la suspension des cours au lycée précité. Dans un communiqué, publié jeudi 9 décembre, ladite direction a annoncé l’adoption de l’enseignement à distance et ce, à partir de ce vendredi 10 décembre et le retour au présentiel le 17 janvier 2022.

Cette mesure, précise le communiqué, fait suite à la décision des autorités territoriales et sanitaires et également dans le souci d’assurer un enseignement prenant en compte l’égalité des chances pour tous les apprenants, dans des circonstances garantissant, en premier lieu, leur santé et leur sécurité.

L.A.