Maroc: un important réseau de trafic de motos volées en Europe

Il a fait savoir que les investigations ont démontré que toutes les motos saisies ont été volées dans plusieurs pays européens (France, Espagne, Belgique et Italie), précisant que les trafiquants procédaient au démontage et à l’assemblage des motos volées pour les écouler sur le marché national avec des cartes grises contrefaites dans une imprimerie à Meknès.

Cette opération, qui a duré six mois, a permis la saisie de 38 motos et de 400 cartes grises falsifiées, ainsi que l’arrestation de 13 personnes qui ont été déférées devant le parquet général.

Les motos de type “Honda SH”, “Yamaha T-Max” et “Kawazaki” étaient volées en Espagne, en Italie, en France et en Belgique, a précisé la même source, ajoutant que près de 400 cartes grises falsifiées ont été également saisies.