Maroc: un “Harrag” sauvé par des Espagnols (Vidéo)

En panique, le jeune homme, vêtu d’un gilet de sauvetage, est heureusement tombé sur des marins espagnols qui lui ont immédiatement porté secours. Il est ainsi monté à bord de leur bateau et a été aidé par ses sauveurs qui lui ont proposé à boire, à manger et de se réchauffer.

La Toile est en émoi depuis quelques heures. Et pour cause: la vidéo d’un Marocain qui a tenté d’immigrer clandestinement en Espagne à bord d’un petit bateau gonflable.