Maroc: un handicapé convoqué pour accomplir son service militaire

Mohamed Mghitri, ce jeune homme originaire de Guelmim, a reçu une convocation pour remplir le formulaire de recensement et accomplir son service militaire. Cette convocation n’a pas manqué de susciter la colère des habitants de la région puisque Mohammed est en fauteuil roulant depuis plusieurs années.

La photo du jeune homme handicapé a d’ailleurs été largement diffusée sur la Toile, provoquant l’ire des internautes qui ont dénoncé l’incompétence des responsables. Ces derniers doivent, selon eux, réactualiser leurs bases de données afin d’éviter ce genre de bourdes.

Rappelons que les listes des personnes appelées à remplir le formulaire de recensement ont été arrêtées par la commission centrale ad-hoc au cours de la réunion tenue à cet effet le mardi 2 avril 2019, sous la présidence du vice premier président de la Cour de cassation, président de chambre à ladite Cour.

Un communiqué du ministre de l’Intérieur précise que les listes arrêtées conformément aux dispositions de la loi 44.18 relative au service militaire et les textes organiques de son application, et tenant compte du principe d’égalité entre les citoyens et de garantie de l’équilibre entre les régions, ont été soumises aux services des préfectures et provinces et préfectures d’arrondissement pour imprimer les avis qui seront adressés aux personnes concernées en vue de les inviter à remplir le formulaire de recensement les concernant.

N.M.