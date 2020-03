Maroc: un grand événement annulé à cause du coronavirus

La 15è édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue à Meknès du 14 au 19 avril 2020 sera annulée, indique ce lundi un communiqué conjoint du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et de l’Association du Salon International de l’Agriculture au Maroc.

Cette décision survient dans le cadre des mesures de sécurité liées à l’épidémie du Covid-19 et qui recommande la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse, précise-t-on de même source.

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré, ce lundi soir, un premier cas du nouveau coronavirus confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc, d’un Marocain en provenance d’Italie.

L’état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d’inquiétudes, indique la même source, notant que le patient bénéficie du suivi à l’unité d’isolement à l’hôpital Moulay Youssef à Casablanca où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur”.

M.S. (avec MAP)