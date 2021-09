Maroc: un expert prédit un prochain allègement des mesures restrictives

Nombreux sont les Marocains qui s’interrogent sur le maintien des mesures restrictives, alors que la campagne nationale de vaccination se poursuit avec succès et est sur de bons rails.

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique, a son explication sur ce qui semble être une dichotomie pour les citoyens. Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, Pr Moulay Mustapha Ennaji a affirmé que les citoyens bénéficient, pour l’heure, d’une « liberté calculée » qui leur intime de rentrer chez eux à 21 heures. Mesure à même d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouvelles souches, a-t-il précisé.

Cependant, notre interlocuteur prédit un prochain allègement des mesures préventives et sanitaires, sur recommandation du Comité technique et scientifique, chargé du suivi de la pandémie du coronavirus, et ce, après la stabilisation de la situation épidémiologique au Maroc.

Pr Ennaji conditionne, toutefois, cet allègement probable des mesures restrictives et du couvre-feu nocturne au respect par les citoyens du port obligatoire des masques de protection et de l’utilisation des désinfectants. Il a aussi tenu à réitérer que la vaccination joue un rôle important dans la lutte et la protection contre la maladie.

