Maroc: un économiste écarte la piste du reconfinement

L’Exécutif, par la voix du chef de gouvernement, n’a pas exclu la forte possibilité d’un nouveau confinement total, vu l’augmentation du nombre de cas confirmés de covid-19, au quotidien, surtout dans les grandes agglomérations.

En effet, lors de son intervention sous l’Hémicycle, mardi dernier, Saâeddine El Othmani a insisté sur le fait que tout le monde est conscient de la gravité de la situation épidémiologique au Maroc. Par conséquent, a-t-il prévenu, au cas où ladite situation serait hors-contrôle, un nouveau confinement total serait envisageable, même si cette option n’est souhaitée par personne.

En revanche, Mostapha El Jaï estime que le Maroc est dépourvu de moyens pécuniaires lui permettant de subvenir aux besoins que nécessiterait un reconfinement total. L’expert en économie a certes souligné que la santé publique prime avant toute autre considération. Mais, a-t-il ajouté, « si le premier confinement n’est pas parvenu à réduire le nombre de cas avérés de coronavirus, tout en ayant constaté le laxisme des citoyens concernant les mesures préventives et sanitaires, il faudrait alors sérieusement étudier le recours ou non à un autre confinement ».

Pour preuve, El Jaï a évoqué le dernier rapport du Haut-Commissariat au Plan (HCP) qui alerte sur la perte de 6000 emplois, lors du dernier trimestre de l’année 2020. Un chiffre que l’expert en économie qualifie de « très inquiétant »!

Par ailleurs, le confinement total vécu au Maroc a déjà eu de graves répercussions sur le secteur touristique. Et Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale avait annoncé, lundi dernier sous l’Hémicycle, que le secteur touristique a connu une régression de 63% depuis le début de la pandémie à nos jours.

D’un autre côté, la crise du nouveau coronavirus a également eu un impact néfaste sur la santé, aussi bien physique que psychique des Marocains. Et, depuis, de nombreux citoyennes et citoyens souffrent de problèmes d’insomnie, de dépression et d’abattement.

Larbi Alaoui et Rim Tbiba