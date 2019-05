Maroc: un couple surpris en train de s’embrasser en plein Ramadan

Les services de la gendarmerie royale à Guelmim ont interpellé mercredi 15 mai un couple en train de s’embrasser dans une voiture, en pleine journée.

Selon une source de Le Site info, le commandant de la gendarmerie dans la région d’Ifran Atlas Sghir a reçu une alerte selon laquelle des passants auraient surpris un homme et une femme, dans une voiture, en train de s’échanger des baisers. Les autorités se sont rendues sur les lieux et ont interpellé les deux mis en cause.

La jeune femme arrêtée, étudiante au baccalauréat, et son partenaire, un trentenaire, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

R.T.