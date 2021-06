Maroc: un couple de youtubeurs filme l’enterrement de sa fille, la Toile sous le choc

Un couple de youtubeurs marocains a provoqué la colère de la Toile en filmant les préparatifs des funérailles de son bébé et le moment de l’inhumation.

Le couple a publié un vlog sur sa chaîne Youtube, où il détaille la procédure de l’inhumation et n’a pas hésité à se filmer, en larmes, pendant l’enterrement de la défunte.

La vidéo a fait le tour de la Toile et provoqué la colère des internautes. Sous le choc, ils ont déploré ce manque de respect envers le bébé décédé et appelé les autorités à sanctionner les deux parents, jugés «indignes». Selon eux, les deux youtubeurs ont profité de la mort de leur fille pour faire le buzz, gagner en notoriété et récolter des «likes».

N.M.