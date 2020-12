Maroc: un caïd appelle les citoyens à se faire vacciner

A quelques jours du lancement de la vaccination anti-covid au Maroc, les autorités ont entamé une campagne de sensibilisation pour appeler les citoyens à se faire vacciner.

Dans une vidéo largement diffusée sur la Toile, un caïd, muni d’un mégaphone, encourage les citoyens à adhérer à cette campagne de vaccination afin de contribuer à l’éradication du virus.

«Le virus est encore parmi nous. Protégez-vous et respectez les mesures de prévention sanitaire, dont le port du masque et la distanciation physique!», a lancé le caïd qui semble être dans un souk populaire.

Et d’ajouter: «La campagne de vaccination contre le coronavirus sera lancée dans quelques jours. Le personnel de la santé, de la Sûreté nationale et des autorités locales seront vaccinés en premier. Il faut adhérer à cette campagne et se faire vacciner afin de mettre fin à ce cauchemar. Toute personne vaccinée disposera d’un carnet qu’elle présentera aux autorités en cas de besoin», a-t-il ajouté.

Rappelons que les préparatifs de la campagne vaccinale contre le covid-19 vont bon train au Maroc. Le Royaume recevra la première commande du vaccin ce mois-ci et sera ainsi parmi les premiers pays au monde qui vaccineront leurs populations.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI a donné ses Hautes instructions au gouvernement pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre la pandémie du nouveau coronavirus au profit de tous les Marocains.

N.M.