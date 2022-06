Maroc: un autre ministre testé positif au covid-19

Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement a été testé positif au covid-19.

Il ne pourra donc pas tenir le point de presse qui suit le Conseil de gouvernement prévu jeudi, comme annoncé par son cabinet.

En plus de Baitas, Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, et Younes Sekkouri, ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, avaient également contracté le coronavirus.

H.M.