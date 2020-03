Maroc: un autre événement reporté à cause du coronavirus

La 22è édition du Festival du cinéma africain de Khouribga (FCAK), initialement prévue du 28 mars au 4 avril 2020, a été reportée à une date ultérieure, annonce la Fondation du FCAK.

Cette décision intervient suite à la circulaire du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, et dans le souci de préserver la sécurité sanitaire du pays et des citoyens, invités du Festival, ainsi qu’en conformité avec les mesures de précaution face au nouveau coronavirus (Covid-19), précise la Fondation dans un communiqué.

S.L. (avec MAP)