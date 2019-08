Maroc: un agent d’autorité suspendu après un post Facebook

Omar Cherif, chef de cercle d’Aït Ourir, a été suspendu de ses fonctions par le ministère de l’Intérieur. Ceci après avoir publié sur son compte Facebook une publication dans laquelle il traite le gouvernement de “maudit”.

Selon des sources concordantes, le département de Laftit ne s’est pas montré tendre avec l’agent d’autorité. Ce dernier ayant fortement critiqué l’Exécutif sur sa gestion du drame d’Al Haouz, qui avait fait 15 morts, dont principalement des femmes.

Le chef de cercle d’Aït Ourir avait en effet pointé du doigt le gouvernement d’El Othmani, l’accusant de “porter la poisse”, avant de supprimer son post sur le réseau social.

Rappelons que le bilan du drame d’Al Haouz s’était élevé à 15 morts. Les victimes avaient été emportées par les pluies diluviennes qui s’étaient abattues sur la région, mercredi 24 juillet au soir. Leur minibus avait été pris au piège, près d’un lac, par la montée brutale des eaux.

Les autorités locales de la province avaient indiqué que les pluies torrentielles intenses qu’a connue la province d’Al Haouz ont provoqué une hausse du niveau des cours d’eau et des ruisseaux et un éboulement au point kilométrique 230 sur la route nationale No 7 au niveau du douar Touk Al Khair, relevant de la commune Ijoukak dans le Caidat Talat N’ Yacoub (Cercle Asni).

S.L.