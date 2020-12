Maroc: sur les chemins boueux de l’école, des photos qui choquent

Asmaa Kobba, actrice associative, a publié sur Facebook des photos qui choquent et émeuvent. Celles d’enfants, les pieds dans la boue, sur le sentier tortueux de l’école.

Dans sa publication, la présidente de l’Association marocaine de lutte contre la violence et le vagabondage explique que ces photos ont été prises la semaine écoulée, à la commune Sebaâ Rouadi, province de Moulay Yacoub.

Il s’agit de la commune rurale dite « Ain Allah » dont les habitants, écrit Asmaa Kobba, ne demandent « ni emplois, ni santé. Ils veulent seulement de l’eau potable et un chemin digne vers l’école pour leurs enfants ». Et d’ajouter: « Voilà en quoi consiste le « routini al yawmi » des habitants! ».

Ces photos publiées par l’actrice associative ont suscité l’indignation et la colère de nombreux citoyens marocains. Et sur les réseaux sociaux, les internautes déplorent que des écoliers puissent souffrir ainsi au quotidien; dans de telles conditions pour rejoindre leur école en ces temps de froid et de pluie.

A.Z.

.