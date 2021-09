Maroc-Soudan: heure, chaîne… Tout ce qu’il faut savoir (Mondial 2022)

L’équipe nationale de football entame sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde (Qatar 2022), en affrontant son homologue soudanaise, jeudi (20h00) au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les hommes de Vahid Halilhodzic entreprennent cette étape cruciale avec un moral au beau fixe, à la faveur notamment d’un effectif au complet et de l’avantage de jouer à domicile. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi sont conscients de l’importance de ce match clé pour renforcer leur chance de s’emparer de la tête du groupe I et entamer de la plus belle des manières la conquête du précieux sésame du prochain et dernier tour.

Afin de remporter ce pari, l’équipe nationale est entrée dans un stage de préparation au complexe Mohammed VI de football, en prévision des première et deuxième journées du groupe I.

Halilhodzic a décidé de tenir une séance d’entraînement, mercredi, au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, qui accueillera le match, pour permettre aux joueurs de se familiariser avec sa pelouse un jour avant d’affronter le Soudan.

L’équipe nationale avait récemment disputé deux matches amicaux, toujours au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, contre le Burkina Faso (1-0) et le Ghana (1-0).

Pour ces deux matches officiels, Halilhodzic a fait appel aux gardiens de but Yassine Bounou (Séville FC), Mounir El Kajoui (Hatayspor) et Anas Zniti (Raja Casablanca).

Pour occuper la ligne défensive, Soufiane Chakla (Villareal), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Ghanem Saïss (Wolverhampton) et Nayef Aguerd (Stade Rennais) ont été retenus par le sélectionneur national.

Concernant le milieu de terrain, Halilhodzic a retenu Soufiane Amrabat (Fiorentina), Aymane Barkok (Frankfort), Adil Taarabt (Benfica), Slim Amallah (Standard de Liège), Ilias Chair (Quenns Park Rangers) Imran Louza (Watford) et Youssef Maleh (ACF Fiorentina).

En attaque, six joueurs ont été convoqués, en l’occurrence Soufiane Boufal (Angers SCO), Achraf Bencharki (Zamalek), Munir Haddadi (FC Séville), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), Youssef En-Nesyri (FC Séville) et Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC).

La liste dévoilée par le Bosniaque a été marquée par l’absence de Hakim Ziyech et la convocation de nouveaux visages à l’instar d’Imran Louza (Watford), Youssef Maleh (ACF Fiorentina), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen) et Soufiane Alakouch (FC Metz).

L’équipe du Soudan a effectué des préparatifs intensifs pour affronter le Maroc, avec au menu un match amical contre le Niger remporté par les « Faucons de Jediane » sur le score de 3 buts à 0.

A cet égard, l’entraîneur de la formation soudanaise, Hubert Velud a indiqué que la période de préparation qui a précédé les matches contre le Maroc et la Guinée Bissau a été « bonne et positive ».

Il a ajouté dans des déclarations à la presse que ces stages de préparation ont constitué une occasion pour se focaliser mentalement et se préparer physiquement pour ces deux échéances, relevant que les rencontres disputées par son équipe se sont positivement reflétées sur son groupe, en particulier au niveau de l’homogénéité entre les joueurs.

Après avoir souligné que son équipe est bien préparée pour faire face à son homologue marocaine, le sélectionneur du Soudan a relevé que le Maroc dispose de joueurs talentueux mondialement connus, grâce à ses stars évoluant dans les plus grands championnats européens.

Lors de la 2ème journée, la sélection nationale affrontera son homologue guinéenne au stade Lasana Conté, à Conakry, le 6 septembre (17h00).

Cette rencontre sera dirigée par un corps arbitral du Cameroun, conduit par Alioum Alioum qui sera assisté par Noupue Nguegoue et Atezambong Fomo.

Le groupe I comprend, aux côtés du Maroc, du Soudan et de la Guinée, la Guinée Bissau qui affrontera les Lions de l’Atlas lors des 3 ème et 4 ème journées.

La sélection marocaine de football a grimpé de deux places au classement mondial de la FIFA publié le 12 août, passant de la 34è à la 32è position avec un score de 1488 points.

Le match Maroc-Soudan sera diffusé sur Arryadia.

S.L. (avec MAP)