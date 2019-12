Maroc: SOS poignant pour sauver une SDF, victime de viols

A Kasba Tadla, des associations oeuvrant dans la défense des droits de l’Homme tirent la sonnette d’alarme sur le cas douloureux d’une jeune femme SDF. Celle-ci vit une situation précaire de vagabondage et d’errance, avec tous les dangers inhérents à de telles conditions déplorables.

Et c’est avec un grand sentiment de regret que le président de l’Institution démocratique des droits de l’Homme, dans une déclaration à Le Site info, a évoqué le cas désespéré de cette jeune femme. Bouchaib El Asri a également révélé que cette SDF est souvent victime de viols perpétrés par d’autre clochards et autres sans-abri.

Ces viols répétitifs ont eu pour conséquence, à plusieurs reprises, de mettre enceinte la jeune femme prénommée “Nezha”, selon la même source. Enceinte cinq fois, elle a été obligée de confier ses bébés à des associations de bienfaisance.

Bouchaib El Asri estime que c’est à l’Etat et à la société civile de faire en sorte d’étudier le cas de cette jeune SDF et de ses semblables. Et ce, afin de leur épargner “cette vie de clochardisme, de précarité et de risques divers. Ces citoyens à part entière méritent aussi d’avoir droit à une vie décente et digne”, ajoute-t-il.

De même qu’il n’a pas manqué de préciser que l’Institution qu’il préside avait adressé des correspondances aux autorités locales de Kasba Tadla, leur demandant leur intervention urgente au profit de ces damnées de la Terre.

L’acteur associatif a également insisté sur la nécessité absolue de sauvegarder la dignité de cette pauvre jeune femme SDF et de lui garantir son droit constitutionnel de vivre dignement.

L.A.