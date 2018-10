Le Maroc sera-t-il touché par l’ouragan Leslie ?

Les vagues ont atteint aujourd’hui 7 mètres et pourront passer au double à partir de cette nuit entre Porto, Lisbonne et Aljezur. A partir de lundi, l’ouragan devrait se diriger vers la Catalogne où de forts orages, des vents violents et des risques d’inondations sont prévus.

Selon le Centre national des ouragans (National Hurricane Center), cet ouragan, classé en catégorie 1 sur 5, a traversé Madère vendredi 12 octobre et se dirige maintenant vers le sud du Portugal et de l’Espagne.