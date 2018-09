Maroc: séisme au ministère de la Jeunesse et des Sports

Un fort séisme secoue le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre de tutelle vient de prendre la décision d’écarter des directeurs clé dans ce département.

Grand remue-ménage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Jeudi, le ministre de tutelle Rachid Talibi Alami a procédé au limogeage de grosses pointures, rapporte Al Massae de ce samedi 8 septembre, selon des sources fiables.

En effet, Alami a écarté le directeur des sports Mustapha Azeroual, ainsi que le directeur de la coopération, de la communication et des études juridiques Yassine Belarab, qui compte parmi les hauts responsables au sein du ministère, dirigé par le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Dans le même sillage que ce mouvement d’exemptions touchera d’autres responsables, à leur tête l’Inspecteur général du ministère Hussein el Jebari, un des dirigeants du Parti du Mouvement populaire (MP).

Selon les mêmes sources, Alami aurait préparé une trentaine de décisions d’exemptions et de transferts, soulignant que les transferts concerneront les directeurs régionaux et provinciaux au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui s’apprête ainsi à exécuter le plus important mouvement de transfert depuis dix ans.

Talbi Alami justifie sa décision par les nombreux scandales qui ont entaché le secteur ces dernières années. Par cette action, le ministère a exprimé sa volonté de se débarrasser du lègue de l’ancien ministre Mohamed Ouzine et du MP. Et de conclure que «que les exemptions ne s’arrêteront pas là».

H.M.