Maroc: se dirige-t-on vers un reconfinement?

Nombreuses sont les interrogations légitimes de citoyens concernant un renforcement des mesures restrictives et un retour presque inévitable au confinement total. Ces interrogations sont suscitées par l’augmentation alarmante du nombre de cas confirmés de personnes ayant contracté le coronavirus, pendant la semaine écoulée.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Saïd Afif, membre du Comité national scientifique de la vaccination a souligne que c’est la situation épidémiologique au sein des pays qui détermine si renforcement des mesures préventives et sanitaires ou assouplissement il y aurait ou non. Concernant le Royaume, le praticien a expliqué que la situation épidémiologique de notre pays est » sous contrôle, mais demeure inquiétante ».

« Si nous ne voulons pas d’un retour au renforcement des mesures restrictives,nous devons ne pas faire assumer la responsabilité entière à l’Etat seul. Il est donc de notre devoir, en tant que citoyens, de nous en tenir au respect des mesures restrictives afin d’éviter tout dérapage de la situation sanitaire ».

Par l’expression « dérapage de la situation sanitaire »,Dr Afif souligne qu’il s’agit du nombre croissant des cas confirmés de covid-19 et du taux d’occupation de plus en plus insuffisant des lits en salles de réanimation médicale et de soins intensifs. Dans de tels cas, prévient-il, il serait normal que le Comité national scientifique de la vaccination propose d’autres recommandations à l’Exécutif, incluant un nouvel renforcement des mesures préventives et sanitaires, dans l’objectif de lutter contre la propagation et de la transmission de la pandémie.

Notre interlocuteur n’a pas non plus exclu la probabilité d’un retour au confinement total, rappelant les décisions prises par plusieurs pays dans ce sens, dont l’Australie ayant décidé un confinement de 15 jours à Sydney, ville qui a connu une augmentation du nombre confirmés de personnes ayant contracté la covid-19.

Larbi Alaoui