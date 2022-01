Maroc: reprise des cours en présentiel dans plusieurs écoles

Plusieurs écoles ont repris les cours en présentiel ce lundi, dans différentes villes du Royaume, a appris Le Site info de source proche.

Notre source précise que ces établissements, qui avaient adopté l’enseignement à distance la semaine dernière pour éviter la propagation du covid-19, reprennent les cours en présentiel en appliquant des mesures strictes afin d’éviter de nouvelles infections.

Ces établissements, ajoute la même source, ont reçu des consignes strictes : veiller au respect des mesures de précaution et de prévention contre le virus et ses variants, et exhorter les élèves et les cadres éducatifs à porter des masques et à se stériliser les mains régulièrement.

Rappelons que le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, la semaine dernière, la fermeture de 130 établissements d’enseignement et 24 établissements affiliés à des missions étrangères.

M.F.