Maroc: réouverture progressive des musées à partir de cette date

Suite à l’annonce officielle permettant l’ouverture des musées le 20 juillet, la Fondation nationale des musées a annoncé la réouverture de ses espaces muséaux à partir du 27 juillet 2020.

Dans un communiqué, la Fondation fait savoir qu' »après plusieurs semaines à repenser l’accès aux espaces et à préparer une programmation culturelle mettant en avant les collections nationales, les musées sont prêts à accueillir le public en lui offrant une expérience muséale sécurisée ».

Et conformément aux recommandations émises pour limiter la propagation de la Covid-19, les mesures sanitaires visant à protéger la santé des visiteurs et du personnel ont été mises en place, poursuit le communiqué Dans ce sens, la Fondation appelle à réserver les places par téléphone avant la visite, dans la mesure où un nombre limité de visiteurs sera admis et ce, pour s’assurer du respect de la distanciation sociale requise, ajoutant qu’à l’arrivée, les visiteurs doivent être munis de leur masque et un agent prendra la température avant de permettre l’accès aux espaces, et que des distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact seront mis à disposition des visiteurs à l’entrée des musées.

Pendant la visite, les espaces des musées seront fléchés pour définir le sens de la visite, afin d’éviter le croisement des visiteurs et respecter la distanciation physique d’un mètre.

Quand aux gestes barrières, la Fondation explique que les consignes sanitaires vont être rappelées dans les différents musées à l’aide de panneaux d’information et la mise en place d’une fréquence de nettoyage accrue des espaces, des surfaces et des appareils électroniques.

Ainsi, ouvriront leurs espaces, le lundi 27 juillet, le Musée des Confluences Dar El Bacha et le Musée du Tissage et du Tapis Dar Si Said à Marrakech, tous les jours de 10h à 18h, à l’exception du lundi pour le premier et du mardi pour le deuxième.

A Tétouan, le Musée archéologique ouvrira tous les jours de 10h à 18h, à l’exception du mardi, à l’instar du Musée national de la Céramique de Safi.

Le Musée Kasbah des Cultures méditerranéennes de Tanger ouvrira, quant à lui, tous les jours de 10h à 17h30, mais restera fermé chaque mardi.

A Rabat, le musée national de la Photographie sera accessible tous les jours, de 10h à 19h, sauf mardi.

Ouvriront, le lundi 10 août, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain et le Musée de l’Histoire et des Civilisations à Rabat, respectivement de 10h à 20h et 10h à 18h, à l’exception des mardis.

L’occasion, conclut le communiqué, pour le public de retrouver, dans les prochaines semaines, une riche offre culturelle et de rendre accessible, à nouveau, le plaisir de parcourir les musées et les expositions.

M.S. (avec MAP)