Maroc: réouverture des salles d’ablutions dans les mosquées

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a décidé la réouverture des lieux d’ablutions au sein des mosquées marocaines, à partir de ce vendredi 11 mars, a appris Le Site info de source concordante.

Une correspondance à ce sujet a été adressée aux responsables des lieux de culte, concernant également la réouverture des toilettes, a ajouté la même source, après leur fermeture à cause de la pandémie de la covid-19.

Cependant, le ministère de tutelle a appelé les fidèles à préserver la propreté et l’hygiène des lieux d’ablutions et des WC des mosquées, afin d’éviter toute propagation et transmission du coronavirus.

Pour rappel, le Professeur Azeddine Ibrahimi, membre du Comité technique et scientifique, avait auparavant préconisé la réouverture des lieux précités et ce, après l’amélioration de la situation sanitaire au Maroc.

L.A.