Depuis le 6 août dernier et dans le cadre des mesures de prévention prises pour contrer la propagation de la Covid-19, les nationaux (détenteurs d’un passeport marocain et non-résidents à l’étranger) ne sont pas habilités à quitter le territoire, si ce n’est pour des raisons médicales, scolaires ou professionnelles. «Ce n’est pas stipulé dans le communiqué de presse, ce n’est qu’en venant demander à la municipalité que je me suis rendu compte que je pouvais me déplacer pour des raisons liées à mon travail, mais il faut un dossier en béton», confie Mohamed qui travaille entre la France et le Maroc et qui n’a pas pu honorer ses obligations depuis mars dernier. «Je comprend tout à fait que nous sommes toujours en état d’urgence, mais pourquoi compliquer autant les choses si je m’engage à faire un test avant d’y aller et en rentrant ? Pourquoi ne pas nous laisser travailler ?», s’interroge la même source. Des questions que se posent tous les Marocains venus faire la queue, lundi dernier, très tôt dans la matinée devant la wilaya de Rabat, afin de demander une autorisation dérogatoire de déplacement à l’étranger.

Parmi eux, Hind de Salé, qui vient d’être admise à Nantes pour ses études, et qui doit s’y rendre pour finaliser son inscription et s’installer. Elle est accompagnée de sa mère, une femme âgée et fatiguée. «Nous faisons la queue depuis des heures et nous en sommes à notre troisième tentative. À chaque fois, on nous demande de nouveaux documents», précise la jeune étudiante censée vivre les meilleurs moments de sa vie, après avoir décroché le baccalauréat haut la main avec 17 de moyenne. «Il n’y a aucune information nulle part, nous devons rédiger des demandes d’autorisation. Pourquoi ne pas mettre tout cela sur Internet ? Ce serait plus facile», se demande la jeune femme. Des allers-retours incessants, des refus, du stress, le tout pour se voir dire depuis un petit bureau: «Laissez-nous votre numéro de téléphone, on vous rappellera». «Quand ? On ne nous dit rien, on joue sur nos nerfs. J’ai mon vol demain et je n’ai pas encore mon autorisation», se plaint Majd, également étudiant, qui a passé une semaine à effectuer des allers-aretours pour suivre son dossier. «On vient de me dire que ce n’était pas par ordre de dépôt de dossier, mais par date de vol ! On m’a assuré que les autorisations étaient délivrées la veille de chaque vol. Comment préparer un voyage dans ces conditions ?». Une question existentielle pour les voyageurs en ces temps de pandémie. Un responsable à la wilaya confirme que les attestations sont remises la veille du départ et pas avant. Pour quelles raisons ? L’interlocuteur reste de marbre. Et à la question, «il faut laisser du temps pour faire le test, non ?», le responsable répond avec assurance : «vous n’avez pas besoin de test, on ne vous le demande jamais, croyez-moi !» Autant d’approximations que de questionnements sans réponse. «Cela nous fatigue, je suis malade, je dois me faire opérer, je ne peux pas attendre toutes ces heures, et revenir à chaque fois. On joue sur nos nerfs et personne n’a de réponse», confie Mustapha, son dossier médical à la main. Ce que ce citoyen ne sait probablement pas, c’est que l’étape d’après -celle du test-, peut s’avérer encore plus éprouvante.

Le test de la patience

À Rabat, les deux sites habilités à proposer le test PCR et sérologique sont l’hôpital Cheikh Zayd et un laboratoire d’analyses médicales privé. «On m’a conseillé ce labo à la wilaya parce qu’à Cheikh Zayd, ils peuvent avoir du retard. De plus, il faut se déplacer pour prendre rendez-vous alors que pour le laboratoire, il suffit juste de se présenter tôt», raconte Asmaa, son billet d’avion à la main. Jeudi matin à 10h, elle sort de la wilaya où elle a demandé des nouvelles de son autorisation de déplacement pour la deuxième fois. «Ils m’ont dit qu’ils m’appelleraient, j’ai peur qu’ils aient perdu mon dossier», s’inquiète la jeune fille, dont le vol pour Francfort est prévu samedi matin au départ de Casablanca.

«Je veux juste partir étudier!», confie la jeune femme éprouvée. Arrivée au laboratoire, la jeune femme déchante. Une file d’attente énorme, quelques chaises et un chapiteau blanc, des gens qui patientent à l’entrée sans forcément respecter la distanciation sociale exigée. Elle se dirige vers un vigile qui lui attribue un numéro et lui conseille de revenir trois heures plus tard. Asmaa est soulagée. Enfin un semblant d’organisation! 13h: la jeune femme est de retour. Certains attendent là depuis des heures, comme Fatiha de Temara. «Il n’y a pas de laboratoire près de chez moi, je suis là depuis quatre heures, je ne peux pas faire l’aller-retour».