Maroc: qui doit contrôler le pass vaccinal ?

L’obligation de présenter le pass vaccinal, à partir de ce jeudi 21 octobre, dans les cafés, les restaurants, les hammams, les centre commerciaux, les salles de sport, entre autres lieux publics, a suscité une large polémique sur qui est habilité au contrôle de l’attestation de vaccination.

A cette question, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a répondu en affirmant que ce contrôle incombe aux responsables desdits lieux publics eux-mêmes et n’est donc pas du ressort des autorités.

En effet, Khalid Ait Taleb dans un entretien accordé à la radio nationale, a déclaré que chaque personne est responsable d’elle-même, soit dans un café, un restaurant ou un centre commercial et que l’accès n’est autorisé qu’aux personnes vaccinées. Et ce, dans le but que le responsable évite l’apparition d’un foyer infectieux dans son établissement.

Cependant, rappelons que les propriétaires des cafés et des restaurants avaient auparavant exprimé leur refus d’appliquer cette mesure, de crainte d’entrer en conflit ouvert des clients n’ayant pas d’attestation de vaccination.

