Maroc: quel est le niveau d’instruction de nos députés ?

Avec la rentrée scolaire, le débat sur le niveau d’instruction des députés marocains refait surface. Ces derniers, au nombre de 395, ont un rôle non négligeable sur l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Selon des données de la Chambre des Représentants au titre de l’actuelle législature, on apprend que le niveau d’instruction de 21 députés (soit 5,32% du nombre total des parlementaires) ne dépasse pas le niveau primaire.

La bonne nouvelle est que la majorité des députés ont suivi des études supérieures. Ainsi, 257 députés (65,06%) détiennent des diplômes d’enseignement supérieur.

100 parlementaires (25,32%), quant à eux, ont un diplôme de niveau secondaire, alors que 17 d’entre eux (4,30%) ont un diplôme d’enseignement secondaire collégial.

Toujours selon les chiffres mis à disposition par la 1ère Chambre, on apprend que 129 députés ont entre 51 et 60 ans, 111 représentants ont entre 41 et 50 ans, 70 députés ont entre 61 et 70 ans, alors que 51 parlementaires ont entre 31 et 40 ans. 18 députés ont entre 20 et 30 ans, 14 ont entre 71 et 80 ans, et enfin deux députés ont entre 81 et 91 ans.

Par ailleurs, la part des femmes à la Chambre des représentants atteint 24% (95 députées), alors que celle des hommes reste beaucoup plus élevée (76% soit 300 députés).