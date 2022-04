Maroc-Qatar: Abdennabaoui s’entretient avec le ministre qatari de la Justice

Le président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre qatari de la Justice, Masoud Bin Mohamed Al Ameri, actuellement en visite au Maroc.

L’entretien, qui s’inscrit dans le cadre des relations distinguées entre le Maroc et le Qatar, a porté sur les moyens de renforcer les liens de coopération et l’échange d’expériences entre les deux pays dans les domaines judiciaires.

Cette entrevue a été aussi l’occasion pour le ministre qatari de la Justice de s’enquérir des transformations et des réformes profondes du système judiciaire marocain en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment la Présidence du Ministère Public et sa relation avec les autres pouvoirs. Cette réunion s’est déroulée en présence du Secrétaire général et de cadres supérieurs du Conseil en plus des membres de la délégation accompagnant le ministre qatari de la justice.