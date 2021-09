Maroc: premiers signes d’assouplissement des mesures préventives

De premiers signes d’assouplissement des mesures de prévention sanitaire semblent apparaitre au Maroc, notamment pour les déplacements entre les villes.

Le Site info a en effet constaté ce week-end que certains barrages ont été supprimés et que les contrôles des principaux barrages entre les villes, ont été allégés. C’est le cas par exemple pour l’axe Casa-Rabat qui est le plus fréquenté du Royaume. Même si les contrôles sont toujours de mise, la circulation est plus fluide aux abords de ces barrages.

Plusieurs experts prédisent une levée progressive des mesures de prévention sanitaire au Maroc, compte tenu de l’avancée de la vaccination et du nombre de moins en moins important de cas de Coronavirus enregistrés quotidiennement. Mais pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite. Le couvre feu est toujours de mise à 21h, même si bon nombre de citoyens dépassent souvent cet horaire pour rentrer chez eux.

Notons qu’un total de 734 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et de 1.420 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué dimanche le ministère de la Santé.

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 21.931.087, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève désormais à 18.375.508, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique Covid-19. Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.167 (létalité 1,5%), avec 35 nouveaux cas.

S.L.