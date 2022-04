Maroc: Pr Ennaji réitère son appel à assouplir davantage les restrictions pour les voyageurs

Suite à la stabilité de la situation épidémiologique au Maroc, le Comité technique et scientifique a proposé des recommandations visant à un plus grand assouplissement des mesures restrictives, après la fin du mois sacré de Ramadan, surtout concernant les voyageurs.

Tous les indicateurs épidémiologiques plaident en faveur de plus d’allègement des mesures préventives et sanitaires, a assuré la même source. Et dans ce cadre, le Professeur Moulay Mustapha Ennaji a souligné que des recommandations ont été émises sur ce possible et souhaitable assouplissement, au profit des voyageurs en particulier.

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre du Comité technique et scientifique, avait précédemment déclaré à Le Site info que les voyageurs en possession d’un pass vaccinal ou d’une attestation de test PCR négatif n’ont donc pas contracté la covid-19 et, par conséquent, ne représentent aucun danger pour autrui.

Pr Ennaji a également tenu à réitérer l’appel à l’assouplissement des mesures restrictives, vu la stabilité de la situation épidémiologique, mais à condition, a-t-il prévenu, que les citoyens fassent toujours preuve de vigilance.

M.R.