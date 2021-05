Maroc: Pr Ennaji prévoit de nouveaux allégements à l’approche de l’été

A l’approche de la saison estivale, nombreux sont les Marocains, sinon tous, se demandant si le gouvernement va décider de nouvelles mesures d’assouplissement des mesures préventives et sanitaires, décrétées afin d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19, ainsi que des nouveaux variants.

Selon le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre de la Commission de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, l’optimisme est de mise. En effet, Pr Moulay Mustapha Ennaji, dans une déclaration à Le Site info, estime que la situation épidémiologique au Maroc est de plus en en plus stable, ce qui signifie que l’Exécutif pourrait réfléchir à assouplir davantage les mesures restrictives, instaurées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, l’éminent virologue prévoit une probable réouverture des frontières maritimes, aériennes et terrestres avec plusieurs pays avec lesquels avait été décidé la suspension de et vers le Royaume. Laquelle décision, si elle est avérée, permettrait la reprise tant espérée des déplacements et des voyages de et vers notre pays.

Cependant, la condition sine qua non de cette reprise, synonyme de retour à la vie « presque » normale dépend essentiellement du respect, encore et toujours, des mesures préventives et sanitaires. Et que tout allègement desdites mesures a pour principal corollaire d’atteindre l’objectif de faire bénéficier 70% de la population marocaine de la vaccination anti-covid-19, tient à souligner Pr Ennaji.

A.T.