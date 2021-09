Maroc: pourquoi le report de la rentrée scolaire était primordial

Said Afif a indiqué que le report de la rentrée scolaire au Maroc est une décision logique et nécessaire. Dans une déclaration à Le Site info, le membre du comité national de vaccination a affirmé que ce report permettra de protéger les élèves et les cadres pédagogiques, bien que la décision n’ait pas été bien accueillie par tous les parents.

«Il faut savoir que le report de la rentrée scolaire au 1er octobre a évité une terrible rechute épidémiologique alors que le Maroc lutte fortement contre la pandémie. Cette décision a contribué à la baisse des cas d’infection au covid-19, d’autant plus que la date de la rentrée coïncidait avec les élections», a expliqué Dr Afif.

Et d’estimer que la rentrée scolaire se déroulera dans les meilleures conditions, soulignant que le nombre d’enfants vaccinés continue d’augmenter, ce qui contribuera à un retour à la vie normale dans les plus brefs délais.

H.M.