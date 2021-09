Maroc: pourquoi le prix du pain a augmenté

Le pain quotidien des Marocains coûte de plus en plus cher, au grand dam de la population! Et cette nouvelle augmentée, constatée dans de nombreuses boulangeries du pays, a grandement surpris les citoyens et suscité leur indignation et désapprobation.

« Quelles sont les raisons expliquant cette revue à la hausse des prix du pain, allant jusqu’à 50 centimes dans certaines boulangeries? », s’interroge-t-on légitimement. La réponse, a déclaré à Le Site info le président de la Fédération de la boulangerie et pâtisserie du Maroc (FNBPM), réside au fait que ces augmentations ne concernent pas uniquement notre pays et qu’elles sont liées à la conjecture des marchés financiers mondiaux.

De même que Lahoucine Azaz a précisé que lesdites augmentations sont inhérentes au prix actuel du blé dur importé du Canada et, également, à la demande qui dépasse l’offre. Et de souligner que le prix du blé dur, au niveau mondial, a augmente de 10 à 20%.

Ceci, a ajouté le président de la FNBPM, alors que le prix du blé tendre est toujours stable et reste à 1,20 DH/kg.

A.A.