Maroc: pourquoi la suspension des vols a été maintenue ?

Le gouvernement a décidé, jeudi, de prolonger l’interdiction des vols de et vers le Maroc. Cette décision n’a pas manqué de faire réagir et a suscité colère et étonnement parmi les Marocains. A ce propos, un membre du Comité scientifique et technique de lutte contre la pandémie a révélé à Le Site info que cette décision entre dans le cadre de la volonté des autorités marocaines d’intervenir en avance et d’anticiper pour protéger les citoyens du danger du variant Omicron.

La même source ajoute que parmi les raisons de cette décision figure la volonté d’éviter une rechute épidémiologique, qui mettrait en péril les acquis du Royaume suite aux mesures strictes prises depuis le début de la pandémie.

Pour rappel, les autorités marocaines avaient décidé de suspendre les vols directs de passagers à destination du Maroc pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59, en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique.

Cette suspension s’inscrit également dans le cadre des mesures prises visant à préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et protéger la santé des citoyens.

M.F.