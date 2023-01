Maroc: pourquoi fait-il si froid ?

Le Maroc est touché ces jours-ci par une terrible vague de froid. A ce propos, Houcine Youaabed a expliqué les causes de cette baisse des températures, qui ont atteint -6° dans certaines villes.

Dans une intervention au JT de 2M, le responsable communication de la météorologie nationale a indiqué que cette vague de froid est due à la présence d’une dépression atmosphérique à l’ouest de la Méditerranée, ce qui donne lieu à un courant nord-est provoquant l’air froid.

Selon Youabed, la vague de froid concerne particulièrement les régions montagneuses, où les températures sont de -6° la nuit et entre 4° et 10° en journée. Et de prévoir que le mercure poursuivra sa baisse dans les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif, Figuig, Taourirt, Jrada, Taza, Ifrane, Boulmane, Sefrou, Béni Mellal, Azilal, Khénifra, Al Haouz, Tinghir et Midelt.

Le responsable a également indiqué que des chutes de neige et des averses orageuses sont prévues, dans les prochains jours, dans les reliefs de l’Atlas et du Rif.

H.M.