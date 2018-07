Maroc: polémique autour d’une supposée intoxication collective dans une colonie de vacances

Selon certaines sources médiatiques, le ministère de la Jeunesse et des Sports a démenti l’existence d’une intoxication alimentaire collective au sein de cette colonie de vacances et aurait décidé de porter plainte contre “les auteurs de ces fausses informations”.

