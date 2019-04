Maroc: plus de 60 blessés, dont 2 colonels, dans un accident

Un terrible drame a secoué la région Sidi Slimane ce samedi matin. 64 personnes, dont deux colonels ont été blessées dans un accident survenu près de la cinquième base aérienne de la ville, indique une source bien informée à Le Site info.

Un autocar a percuté une voiture et un mini-bus, sur la route reliant Sidi Slimane à Sidi Yahya El Gharb, à cause du brouillard qui régnait dans la région. Deux colonels, qui étaient à bord de la voiture accidentée, ont également été blessés.

Aussitôt alertés, les éléments de la gendarmerie royale et de la protection civile se sont rendus sur les lieux. Les blessés ont été transférés à l’hôpital le plus proche, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.

N.K