Maroc: Pfizer et Sinopharm pour vacciner les élèves

Le comité national de vaccination contre le Covid-19 a décidé d’utiliser le vaccin chinois Sinopharm, ainsi que le vaccin américain Pfizer, pour vacciner les élèves entre 12 et 17 ans.

Dr Said Afif, membre du comité a indiqué à Le Site info que les études ont démontré l’efficacité desdits vaccins sur la tranche d’âge précitée. Ainsi, les autorités compétentes annonceront bientôt l’élargissement de la campagne de vaccination aux élèves âgés de 12 ans et plus.

Le professeur appelle les parents à s’engager massivement dans cette campagne, afin de garantir un bon déroulement des cours en présentiel, et éviter une crise sanitaire dans les écoles, surtout que les salles de réanimation comptent également des enfants de 12 ans et plus.

Dr Afif souligne que le vaccin a été utilisé sur des enfants en Amérique, en France et en Allemagne, sans qu’aucun problème ne soit enregistré, soulignant que « Pfizer est sûr et efficace ».

M.F.