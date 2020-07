Maroc: pas de vacances à l’étranger cet été pour les ministres

Une circulaire de Saâeddine El Othmani intime à ses ministres, comme aux autres commis de l’Etat, l’ordre de ne pas se déplacer à l’étranger pour leurs vacances estivales.

Cette décision du chef de gouvernement ne concerne pas uniquement cet été, mais reste valable jusqu’à fin 2020. Réouverture des frontières ou pas!

Sachant les répercussions de la crise occasionnée par la pandémie du Covid-19 sur l’économie nationale, en général, et le secteur touristique, en particulier, ladite circulaire préconise également d’autres mesures.

Ainsi, les conférences, les sessions de formation, entre autres évènements organisés régulièrement par les différents départements ministériels et par les administrations publiques, doivent se dérouler au sein d’établissements touristiques, aux quatre coins du Royaume.

Et ce, dans l’objectif de relancer l’économie nationale et de donner un grand coup de pouce salutaire au secteur touristique, qui souffre mille maux à cause de la pandémie du nouveau coronavirus et, surtout, des effets des mesures de l’état d’urgence sanitaire, décrétées par les autorités compétentes depuis le mois de mars dernier.

Larbi Alaoui