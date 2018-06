Maroc: Où en est l’affaire de “moul 17 milliards”?

Jeudi dernier, la Cour d’appel de Casablanca a décidé de reporter l’examen de l’affaire de l’ex-député Zine El Abidine Houass au 12 juillet prochain. A rappeler que le “Crésus de Had Soualem”, appelé aussi “moul 17 milliards”, est accusé de corruption et de dilapidation de biens publics.

Ce report a été décidé, selon des sources de Le Site info, suite à la demande de la défense d’un délai supplémentaire de préparation du dossier de son client. Celui-ci, ex-président istiqlalien de la Commune de Had Soualem, province de Berrechid, avait été interpellé après de nombreuses plaintes l’accusant de corruption des agriculteurs de la région.

Les internautes avaient alors submergé la Toile de rumeurs selon lesquelles 17 milliards de centimes auraient été découverts dans l’appartement de Houass. Mais les autorités compétences avaient formellement récusé cette information.

L.A.

Reportage: le circuit « très spécial » du poisson au Maroc