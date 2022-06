Maroc: on connaît la date de l’Aïd al-Adha 2022

A quelques jours de l’Aïd al-Adha, beaucoup de Marocains se demandent quelle sera la date exacte de la fête dans le Royaume.

Comme à son habitude, Hicham Al Aissaoui a révélé la date de l’Aïd au Maroc. Dans une publication sur son compte Facebook, l’astronome marocain a indiqué que selon ses calculs, l’Aïd al-Adha sera célébré le dimanche 10 juillet.

De même qu’El Aissaoui, sur plusieurs pages des réseaux sociaux, a affirmé que le prochain Mawlid Annnabaoui aura lieu le dimanche 9 octobre 2022.

Pour rappel, l’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd Al Adha est estimée à près de 8 millions de têtes, alors que la demande ne dépasse pas les 5,6 millions, a affirmé le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts, qui qualifie l’état sanitaire du cheptel de « globalement satisfaisant ».

“L’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd est estimée à près de 8 millions de têtes. La demande est estimée à environ 5,6 millions de têtes, dont 5,1 millions d’ovins et 500.000 caprins”, a souligné le ministère dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

“Ainsi, les disponibilités couvrent largement la demande”, a jugé la même source, qui entend assurer, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur un suivi rapproché de l’approvisionnement des différents marchés pour observer de près les cours des animaux commercialisés, notamment au niveau des grandes surfaces, des souks ruraux et des principaux points de vente des villes, ainsi que le suivi de l’état sanitaire des animaux par les services vétérinaires de l’ONSSA.

Le ministère a également souligné que l’état sanitaire du cheptel “est globalement satisfaisant” grâce aux efforts continus déployés par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), qui assure la surveillance sanitaire permanente des animaux d’élevage et leur protection contre les maladies animales contagieuses sur l’ensemble du territoire national.

En perspective de la fête de Aïd Al Adha, le ministère a mis en place depuis le début de l’année 2022 un programme de suivi continu de la situation de l’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de Aïd Al Adha, ainsi que l’état sanitaire du cheptel, en concertation avec les professionnels des filières ovine et caprine, notamment l’association nationale des ovins et caprins (ANOC) et la fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR).

S.L.