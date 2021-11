Maroc: nouvelles vacances scolaires en vue

Les cadres de l’Education nationale, les élèves et les étudiants auront droit à de nouvelles vacances.

D’après le calendrier du ministère, les élèves n’auront pas cours du dimanche 14 au dimanche 21 novembre à l’occasion de la fête de l’Indépendance et des premières vacances de l’année scolaire.

A noter que le démarrage effectif des cours au titre de l’année scolaire 2021-2022 a eu lieu comme prévu le 1er octobre dans les établissements scolaires du secteur public et privé, selon le mode d’enseignement présentiel, dans le plein respect du protocole sanitaire mis en place en collaboration avec le ministère de la Santé, afin de garantir la sécurité sanitaire de tous les élèves, les cadres pédagogiques et administratifs. Les établissements scolaires du Royaume ont ainsi accueilli plus de 8 millions d’élèves.

Voici, pour rappel, la liste officielle des vacances scolaires pour cette année scolaire :

-Premières vacances et Fête de l’Indépendance: du dimanche 14 novembre 2021 au dimanche 21 novembre 2021 (8 jours).

-Deuxièmes vacances et Nouvel an : du dimanche 26 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 (8 jours).

-Manifeste de l’Indépendance : le lundi 11 janvier 2022 (Un jour).

-Vacances de la fin du semestre: du dimanche 6 février 2022 au dimanche 13 février 2022 (8 jours)

-Troisièmes vacances: du dimanche 03 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 (8 jours).

-Fête du travail : le dimanche 1er mai 2022 (1 jour)

– Aïd El Fitr: du 29 Ramadan au 2 Chaoual 1443 (4jours)

-Aïd Al Adha: du 8 au 11 Dou Al Hija 1443 (Jours)

H.M.