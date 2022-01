Maroc: nouvelles données importantes sur le médicament » Molnupiravir »

De source proche du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Site info a appris de nouvelles données très importantes concernant l’utilisation, au Maroc, du médicament américain « Molnupiravir » contre la covid-19.

Le Royaume compte ainsi parmi les premiers pays à avoir décidé à faire l’acquisition dudit médicament afin de traiter certains cas de coronavirus, a précisé la même source. Et de poursuivre que « Molnupiravir » sera bientôt utilisé comme traitement de la covid dans les hôpitaux marocains, ainsi qu’en vente dans les pharmacies.

Par ailleurs, le ministre de la Santé et de la Protection sociale avait auparavant indiqué que « Molnupiravir », de l’entreprise pharmaceutique « Merck », considéré comme le premier médicament anti-coronavirus au monde, ne doit pas être prescrit aux femmes enceintes et aux personnes de moins de 18 ans. Dans une déclaration à la chaîne Medi 1 TV, Khalid Ait Taleb avait également expliqué que l’une des conditions de la posologie de ce médicament est sa prise pendant les cinq premiers jours après la contamination à la covid-19 et que cette prescription est susceptible de parvenir à des résultats très satisfaisants.

De même que le ministre avait précisé que « Molnupiravir » sera disponible dans les officines dans les prochaines semaines et qu’il sera vendu sur présentation d’une ordonnance médicale, tout en soulignant que ce médicament n’est pas nouveau, qu’il a été longtemps utilisé dans le traitement de l’hépatite et que ses résultats contre le coronavirus se sent révélés probants et encourageants.

L.A.