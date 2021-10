Maroc: nouvelle réglementation de la vente des tabacs

De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, concernant la règlementation de la vente des cigarettes manufacturées et des cigarettes électroniques chez les buralistes, dont l’interdiction de la vente aux mineurs et aux adolescents de moins de 18 ans.

Selon le reportage de la chaîne nationale 2M,dans le cadre de son JT, la loi relative aux régimes des tabacs bruts et des tabacs manufacturés interdit la vente aux mineurs, dans le souci de préserver la santé publique en général, et celle des jeunes, en particulier.

Ainsi, un buraliste a confirmé cette disposition, sur la chaîne de Ain Sebaâ, assurant que les personnes âgées de 18 ans et plus doivent assumer leur responsabilité quant aux dangers inhérents au tabagisme, contrairement aux personnes mineures. Et d’ajouter que toute enfreinte à cette interdiction est passible d’amendes.

Par ailleurs, Dr Lamyae Naima Aljem, médecin généraliste et actrice associative, a alerté sur le tabagisme des jeunes, précisant que le fait de commencer à fumer très jeune est à même d’engendrer de graves pathologies et des maladies chroniques, telles que différents cancers.

L.A.