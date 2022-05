Maroc: nouvelle campagne sur les abus des « gilets jaunes »

Des internautes ont de nouveau lancé une campagne visant ce qu’ils appellent « l’envahissement des espaces publics » par les gardiens de voitures et de deux roues qui imposent leurs diktat contre les citoyens.

Sur les réseaux sociaux, cette campagne de protestation, qui a pour slogan « Matahdich tomobilti » ( Ne garde pas ma voiture!), a récolté des milliers de vues et de partages. Et de très nombreux commentaires ont lancé un appel aux autorités compétentes d’intervenir afin de mettre fin à cette anarchie des « gilets jaunes » et ainsi, de protéger les citoyens de leurs agissements abusifs et cupides.

De même que des adhérents de groupes sur Facebook, qui ont choisi pour slogan « Contre les gilets jaunes! », ont également fait appel à l’intervention des autorités concernées pour qu’elles mettent un frein à ces comportements illégaux qui pullulent dans les avenues et rues des villes marocaines et, aussi, pour qu’elles veillent à la protection des citoyens à l’encontre des menaces quotidiennes dont ils sont victimes, en contrepartie du stationnement de leurs véhicules.

A noter qu’une enquête récente, concernant les plus importants agissements visant la sécurité des citoyens sur la voie publique, a cité les abus perpétrés au quotidien par les gardiens de voitures. Laquelle enquête, entreprise par le Centre marocain de volontariat et de citoyenneté, a révélé que 17,2% des participants ont affirmé que les abus des » gilets jaunes » comptent parmi les plus graves attitudes subies dans les espaces publics.

L.A.